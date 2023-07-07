Конкурс "Евровидение-2024" пройдет в шведском городе Мальмё

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Песенный конкурс "Евровидение-2024" пройдёт в шведском городе Мальмё.

Фото: lrt.lt

Полуфиналы конкурса состоятся 7 и 9 мая, а финал — 11 мая, сообщается на официальной странице Европейского вещательного союза (EBU).

Ранее Мальмё уже принимал "Евровидение" в 1992 и 2013 годах.

Примечательно, что заинтересованность в проведении конкурса проявили сразу несколько городов Швеции. Например, Стокгольм, Эрншёльдсвик и Гётеборг.

"Мальмё был выбран после изучения технических возможностей для проведения музыкального состязания. Учитывалась инфраструктура, возможность размещения участников, журналистов, зрителей и съёмочной группы", — отмечается в сообщении EBU.

Победу Швеции в "Евровидении-2023" принесла певица Loreen, исполнившая в рамках конкурса песню Tattoo.

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Loreen - Tattoo