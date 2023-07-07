Прохор Шаляпин рассказал о влиятельных покровителях SHAMANa: "Очень серьёзные люди"

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин рассказал о том, как его коллега по сцене SHAMAN стал популярным в России.

Фото: dzen.ru/a/Y6X-HqiGQAmPnVNW

По словам Прохора Шаляпину, SHAMANу удалось стать популярным в России благодаря серьёзным людям, которые стоят за его спиной. Об этом сообщает "МК".

Шаляпин отметил, что столь быстрый взлёт по карьерной лестнице SHAMANу обеспечили исключительно влиятельные люди, которые захотели, чтобы его песни начали брать в эфиры отечественных радиостанций и показывали по телевидению.

"В случае с SHAMANом, думаю, были очень серьёзные люди, которые дали команду его поддержать. Именно поэтому его песни стали активно крутить по радио и показывать по телевизору", — рассказал Шаляпин.

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