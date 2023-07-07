Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Татьяна Тарасова о выписке Романа Костомарова: "Все молились за вас и чудо произошло"
Кардиолог Напалков рассказал об опасности внезапной сердечной смерти
Daily Express: ВСУ боятся "непроходимого барьера" российской армии
Психиатр-нарколог Холдин предупредил жителей Подмосковья об опасности купания в пьяном состоянии
"Звание" иноагента для звезды — это "чёрная метка" нерукопожатности
Юлия Топольницкая и Влад Топалов примут участие в шоу "Новые звёзды в Африке"
Полковник Баранец: Запад в панике после захвата ВС РФ британской ракеты Storm Shadow
Хирург-онколог Коржиков развеял мифы о раке: баня, солнце и сладкое можно и даже нужно
Житель Белгорода заказал убийство неприятеля за один миллион рублей

Прохор Шаляпин рассказал о влиятельных покровителях SHAMANa: "Очень серьёзные люди"

0:46
Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин рассказал о том, как его коллега по сцене SHAMAN стал популярным в России.

Прохор Шаляпин рассказал о влиятельных покровителях SHAMANa: "Очень серьёзные люди"
Фото: dzen.ru/a/Y6X-HqiGQAmPnVNW

По словам Прохора Шаляпину, SHAMANу удалось стать популярным в России благодаря серьёзным людям, которые стоят за его спиной. Об этом сообщает "МК".

Шаляпин отметил, что столь быстрый взлёт по карьерной лестнице SHAMANу обеспечили исключительно влиятельные люди, которые захотели, чтобы его песни начали брать в эфиры отечественных радиостанций и показывали по телевидению.

"В случае с SHAMANом, думаю, были очень серьёзные люди, которые дали команду его поддержать. Именно поэтому его песни стали активно крутить по радио и показывать по телевизору", — рассказал Шаляпин.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Ирина Аллегрова и Прохор Шаляпин "Скажи" Фабрика звезд 6
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
Учёные назвали самого прожорливого хищника на планете

Потребляя более трети всех позвоночных животных Земли, самый прожорливый хищник оказывает ошеломляющее воздействие на экологию.

Учёные назвали самого прожорливого хищника на Земле
Эксперт Гундаров: ВС РФ нанесли удар по объектам ВСУ во Львове "особыми ракетами"
Эксперт объяснил необычайную мощность удара России по объектам во Львове
Путин и Пригожин должны примириться, это нужно России
Названы 20 главных сериалов июля 2023 года
Швейцарские учёные: активное потребление белка может предотвращать депрессию Анастасия Жукова Темина Туаева: патриотические темы рождаются естественным образом Анжела Якубовская Шансов у "зерновой сделки" нет — что предпримет Украина Андрей Николаев
Эксперт назвала самый опасный продукт для сердца
Президент Финляндии: наши компании все до одной ушли из России, но это не дало эффекта
Продюсер Иосиф Пригожин видит политическую подоплёку в угрозе срыва "Рандеву"
Продюсер Иосиф Пригожин видит политическую подоплёку в угрозе срыва "Рандеву"
Последние материалы
Юлия Топольницкая и Влад Топалов примут участие в шоу "Новые звёзды в Африке"
Прохор Шаляпин рассказал о влиятельных покровителях SHAMANa: "Очень серьёзные люди"
Полковник Баранец: Запад в панике после захвата ВС РФ британской ракеты Storm Shadow
Хирург-онколог Коржиков развеял мифы о раке: баня, солнце и сладкое можно и даже нужно
Житель Белгорода заказал убийство неприятеля за один миллион рублей
Стилист Александр Рогов уверен, что российские звёзды намеренно выбирают безвкусные наряды
В фильме Станислава Говорухина "Ворошиловский стрелок" должен был умереть полковник Пашутин
Швейцарские учёные: активное потребление белка может предотвращать депрессию
Turizm Gazetesi: отели Турции назвали страны, которыми заменили украинских туристов
Санкт-Петербург — город, который должен посетить каждый
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников