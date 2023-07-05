Музыкант Максим Покровский* не согласен с присвоением ему статуса иноагента, поэтому обратился в суд.
РИА Новости сообщают, что солист группы "Ногу свело" Максим Покровский* оспорил решение Минюста, который признал его иноагентом. Заседание суда состоится 17 июля.
У Максима Галкина** и других уехавших из России звёзд шоу-бизнеса оспорить решение Минюста в суде не получилось.
Ранее Покровский сказал, что готов на коленях ползти в Россию за прощением.
* Признан Минюстом РФ иноагентом.
**признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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