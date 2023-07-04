Ксения Собчак жёстко ответила подписчице на слухи о своей беременности

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная журналистка и телеведущая Ксения Собчак жёстко ответила на слухи о своей второй беременности.

Недавно в СМИ начали распространяться слухи о том, что Ксения Собчак может быть беременна во второй раз. В частности, некоторые пользователи Сети рассмотрели округлившийся живот у знаменитости на фото с ряда мероприятий.

Также одна из подписчиц журналистки на её страничке в соцсети задала вопрос в комментириях, на что Ксения Собчак жёстко ответила.

"Кто опять разглядел беременность?" — поинтересовалась одна из комментаторов. "********** (отвалите) от меня, пожалуйста", — ответила на подозрения подписчицы Собчак.

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Беременная Ксения Собчак показала округлившийся живот