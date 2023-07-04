Роман Костомаров усердно тренируется на протезах: "Спорт отвлекает от всего происходящего"

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Известный фигурист Роман Костомаров поделился очередным видео с тренировок во время реабилитации в больнице.

Фото: https://rsport.ria.ru/20230704/kostomarov-1882179808.html

В личном блоге Романа Костомарова было опубликовано новое видео, на котором спортсмен усердно выполняет физические упражнения в рамках реабилитации после протезирования ног. В частности, фигурист упражняется на беговой дорожке, выполняет махи догами и качает руки с утяжелителями.

Под видео фигурист подписал:

"Преодоление всего… Как же спорт и тренировки отвлекают от всего происходящего в моей жизни", — написал Роман Костомаров.

Напомним, в начале января этого года Роман Костомаров попал в больницу с тяжёлой формой пневмонии. Заболевание привело к осложнениям, из-за которых спортсмену были ампутированы конечности.

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Роман костомаров. Тренировка в больнице