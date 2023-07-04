Иосиф Пригожин возмутился использованием его изображения на наклейках ЧВК "Вагнер": "Хоть бы копеечку предложили"

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный российский продюсер Иосиф Пригожин возмутился использованием изображения его лица на мерче с пародией эмблемы ЧВК "Вагнер".

Фото: ria.ru

В своём личном блоге Иосиф Пригожин опубликовал скрин фото из онлайн-магазина, где выставлена на продажу наклейка с изображением лица продюсера. В частности, лицо мужчины нарисовано как пародия на ЧВК "Вагнер".

Пригожин отметил, что, несмотря на наличие у него чувства юмора, такие действия должны пресекаться, поскольку используется чужое изображение без согласия личности.

"Как вы считаете, продавать наклейки, зарабатывать деньги, используя чужое изображение без согласования, это нормально? Хоть бы позвонили, копеечку предложили, я, может быть, подумал и дал согласие. Я, конечно, рад такой "востребованности", но это уже перебор", — заявил продюсер.

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