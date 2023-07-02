Звезда фильма "Прорыв" Анатолий Котенёв рассказал о съемках в британском сериале "Корона"

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Анатолий Котенёв, известный своими яркими ролями в российских фильмах и сериалах, поделился впечатлениями от съёмок в британском сериале "Корона".

В этом проекте он исполнил роль Бориса Ельцина, а его партнершей на площадке стала талантливая актриса Имелда Стонтон ("Гарри Поттер") воплотившая образ королевы Елизаветы II. Однако, несмотря на успешное сотрудничество, Котенёв сожалеет о том, что не успел сделать совместное фото с Имелдой Стонтон.

В интервью для программы "Однажды…" на НТВ Анатолий Владимирович рассказал про забавный инцидент, который случился на съёмках сериала "Корона". В один из дней перед съёмками его документы (паспорт и вид на жительство) оказались мокрыми, так как актёр случайно оставил их в сумке, которую повесил на балконе после рыбалки. Он обнаружил это только накануне, когда должен был идти в посольство для оформления необходимых документов. Несмотря на это, Анатолий решил всё-таки попытать удачу и отправился в посольство. Его документы были приняты, и он смог принять участие в сериале.

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