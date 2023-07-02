Продюсер Ашуров рассказал, куда пропал ведущий Борис Корчевников: подальше от эфира

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущий Борис Корчевников продолжительное время борется с заболеванием, которое даёт серьёзные осложнения на слух. Поклонники программы обеспокоены его состоянием здоровья и задаются вопросами, почему в эфир перестали выходить новые выпуски "Судьба человека" и "Жизнь и судьба".

Продюсер Дмитрий Ашуров прокомментировал исчезновения Корчевникова из медиапространства и сообщил о будущем его авторских программ.

По его словам, команде, которая работает над созданием телепередачи, и так пришлось идти на разные ухищрения, чтобы ведущий комфортно чувствовал себя в студии и мог спокойно общаться с гостями. Поэтому отсутствие новых выпусков, возможно, связано с состоянием его здоровья.

"Программа была смотрибельной, её смотрели. Не думаю, что из-за показателей её убрали. Склоняюсь к тому, что это из-за состояния здоровья сделали такую временную передышку", — сказал продюсер.

Напомним, что телеведущий использует специальные гаджеты для общения с людьми. Устройство преобразует устную речь в текс, который читает Корчевников и может отвечать собеседнику.

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