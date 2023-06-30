Протезист Гришин оценил шансы Романа Костомарова встать на коньки: скоро сможем увидеть его на льду

1:25 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Врач-травматолог, ортопед-протезист Тимур Гришин в беседе с Pravda.Ru оценил возможность известного российского фигуриста Романа Костомарова вернуться на лёд.

Напомним, недавно Роман Костомаров поделился видео в своих соцсетях, на которых он занимается физическими упражнениями в рамках реабилитации после протезирования ног. По словам Гришина, спортсмен, безусловно, сможет встать на коньки снова.

"Если он уже бегает по дорожке и катается на велосипеде, соответственно, нагрузочные пробы он все прошел, значит, соответственно, кульки готовы к нагрузкам. И присоединить коньки никаких проблем к протезам нет", — объяснил специалист.

Врач также привёл в пример паралимпийцев, которые с протезами рук и ног дают отличные результаты на олимпийских соревнованиях. Гришин подчеркнул, что с физическими возможностями Костомарова он вполне сможет вернуться на лёд, и мы даже скоро сможем его увидеть на коньках.

В заключение протезист добавил, что, судя по видео, где Роман тренируется, сейчас он находится в активной стадии тренировок. Это говорит о том, что лечащие врачи дают фигуристу возможность заниматься именно таким количеством тренировок. Соответственно, они уверены, что никаких осложнений на данный момент нет.

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