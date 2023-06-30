Подписчики высмеяли необычный наряд Ксении Собчак в шоу "Осторожно, новости"

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Подписчики Ксении Собчак высмеяли наряд телеведущей, в котором та появилась в новом выпуске своего авторского YouTube-шоу "Осторожно, новости".

Журналистка записала выпуск в необычном наряде. Собчак облачилась в широкие брюки, чёрный кроп-топ и майку с глубокими вырезами. Подписчики в социальных сетях раскритиковали образ звезды.

"Это майка похожа на трусы", "Что она на себя надела? Кто-то может объяснить?", "Обсуждать новости в таком виде — это слишком", — написали они в комментариях.

Примечательно, что в рамках выпуска Ксения высказала недовольство своим внешним видом в австралийской программе "60 минут". Собчак обвинила операторов шоу в том, что они показали её опухшее лицо.

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