РИА Новости рассказало, как снимали секс в советском кино

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В разные эпохи Советского Союза сексуальность в кино демонстрировали по-разному. Режиссёры показывали, что персонажи фильмов живут "как муж и жена", но интимных сцен не было. Об этом рассказала кинокритик и писательница Елена Кушнир.

Фото: korenovsk-rc.ru

Более яркая эротика появилась в 60-е годы. Довольно скромную интимную сцену показали в фильме "Ещё раз про любовь". Персонажи, которых сыграли Татьяна Доронина и Александр Лазарев, легли в постель, но зритель не увидел ничего, кроме их голов.

"Тем не менее понятно, что люди занимаются любовью. Дальше об этом говорится прямо — когда героиня рассуждает, что за подобные поступки её могут серьёзно осудить", — добавила кинокритик в беседе с РИА Новости.

Также эротика была и в драме режиссёра Андрея Тарковского "Андрей Рублёв". Во время сцены в ночь Ивана Купалы показаны обнажённые люди. Главный герой испугался увиденного, на что одна из девушек сказала ему: "Что в этом плохого, когда любовь? "

В 70-е секса в кино стало ещё больше. Например, в картине 1974 года "Осень" главные герои на протяжении недели "уединялись" в деревне на Севере. Кушнир подчеркнула: эротика в фильме — это не только постельные сцены, но и харизма самих актёров.

"При всей водевильности фильма "Д'Артаньян и три мушкетёра" Маргарита Терехова в роли Миледи стала безусловным секс-символом нашего кино, потому что она сама по себе роскошная женщина", — считает критик.

В 90-х наступило время свободы: режиссёры смогли показать то, что душе угодно, отметила специалист. Знаковый фильм эпохи — это мелодрама Василия Пичула "Маленькая Вера".

"Запреты сняли — плотину прорвало, все это хлынуло на экран", — указала Кушнир.

В современных фильмах и сериалах секс выступает не в качестве скандальной провокации, а как средство выразительности. По словам гримёра Ларисы Лобановой, при съёмке эротических сцен актёров довольно часто заменяют дублёры.

"Многое решает ракурс — обычно ниже пупка ничего не снимается. Мы — голые, но в "кинотрусах", — рассказал актёр Богдан Жилин.

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