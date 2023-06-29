Роман Костомаров опубликовал второе видео со своих тренировок: "Хочется бежать и прыгать!"

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Известный российский фигурист, олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров опубликовал новое видео, на котором он занимается физическими упражнениями во время реабилитации.

Напомним, недавно Роман Костомаров поделился в своём личном блоге первым видео, на котором показал, как занимается после протезирования ног на велотренажёре. В этот раз спортсмен опубликовал ролик, в котором он тренируется, шагая по ступенькам больницы, а также делает махи ногами.

На виде также видно, что Роман находится в хорошем расположении духа и уже вовсю привыкает к протезам.

"Хочется уже бежать и прыгать!", — подписал пост олимпийский чемпион.

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Роман Костомаров. Как проходит реабилитация спортсмена