Семён Слепаков* в стихах анонсировал свой тур по Европе: "Не жалейте евров на билет"

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Российский юморист Семён Слепаков* анонсировал свой тур по Европе в юмористической форме.

В своём личном блоге Слепаков* в стихотворной форме анонсировал свой тур по Европе. На видео артист пригласил зрителей прийти и послушать его песни вживую.

"Вражеской Европы дорогие жители! Песенки про ж*** услышать не хотите ли? В мире все г****, смысл бабло копить? Встречи нашей новой может и не быть! Так что не жалейте "евров" на билет, что-нибудь продайте, если денег нет", — зачитал Слепаков*.

*Признан Минюстом РФ иноагентом.

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Семён Слепаков: Песня российского чиновника