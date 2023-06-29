Диана Арбенина и "Ночные снайперы" провели ещё один успешный концерт после критики СВО

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Популярная российская певица и лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина провела ещё один успешный концерт в России.

В среду, 28 июня, состоялся концерт группы "Ночные снайперы" в Краснодаре. Отметим, что изначально мероприятие планировалось на 12 июня, однако певице пришлось перенести концерт из-за травмы спины.

Прошедший концерт группы в Краснодаре стал одним из нескольких выступлений, которые музыкантам удалось провести после отменённых концертов из-за критики СВО солисткой.

В своём личном блоге Диана Арбенина поделилась видео с шоу в Краснодаре, где она в полной мере продемонстрировала свой артистический талант и энергию.

Напомним, 27 июня состоялось выступление "Ночных снайперов" в Ростове-на-Дону, несмотря на угрозу срыва мероприятия.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Как это было: Ночные Снайперы в Краснодаре 28.06.2023