Актриса Татьяна Васильева в новом интервью категорично высказалась о возвращении представителей шоу-бизнеса в Россию. Она отметила, что некоторые знаменитости не получат прощения от россиян после антироссийских высказываний.
Васильева стала гостьей в программе Бориса Корчевникова "Жизнь и судьба", где откровенно прокомментировала массовое возвращение артистов, которые некогда высказывали критику по поводу СВО на Украине и поддерживали соседнюю страну.
"Моё мнение о них не меняется. От них избавляешься, они всё равно возвращаются, как тараканы или клопы", — сказала актриса.
Артистка уверенна, что многие из опальных звёзд осознали свою ошибку и планируют наладить свою жизнь в России.
"Есть ощущение, что у них произошёл психический сдвиг. Они ни в чём не нуждались, были востребованы — и тут такое… Покаялись? Прекрасно. Это всегда хорошо, но мало", — заключила Васильева.
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