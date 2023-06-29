Актриса РФ Татьяна Васильева считает, что уехавшие артисты возвращаются, как тараканы

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева в новом интервью категорично высказалась о возвращении представителей шоу-бизнеса в Россию. Она отметила, что некоторые знаменитости не получат прощения от россиян после антироссийских высказываний.

Васильева стала гостьей в программе Бориса Корчевникова "Жизнь и судьба", где откровенно прокомментировала массовое возвращение артистов, которые некогда высказывали критику по поводу СВО на Украине и поддерживали соседнюю страну.

"Моё мнение о них не меняется. От них избавляешься, они всё равно возвращаются, как тараканы или клопы", — сказала актриса.

Артистка уверенна, что многие из опальных звёзд осознали свою ошибку и планируют наладить свою жизнь в России.

"Есть ощущение, что у них произошёл психический сдвиг. Они ни в чём не нуждались, были востребованы — и тут такое… Покаялись? Прекрасно. Это всегда хорошо, но мало", — заключила Васильева.

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