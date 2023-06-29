Актриса Татьяна Васильева рассказала о сложном переезде своих внуков из Берлина в Россию. Она отметила, что такое решение было принято из-за того, что у детей не сложилась жизнь на чужбине.
Артистка стала гостьей в новом выпуске программы "Жизнь и судьба" с Борисом Корчевниковым. Васильева сообщила, что двое сыновей её сына Филиппа маниакально хотят вернуться на родину. У 14-летнего Ивана начались проблемы с учёбой, а у 12-летнего Григория развилась депрессия.
"Он был всё время хуже всех, учился хуже всех. При этом не было оснований: он не идиот, должен быть отличником. Нам пришлось его забрать и отдать в частную гимназию. Вот что такое — чужбина!" — сказала Васильева.
После продолжительных переговоров с матерью мальчиков актрисой Анастасией Бегуновой, было принято решение организовать переезд наследников в Москву после окончания учебного года.
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