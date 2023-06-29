"Им воздастся": Владимир Киселев о музыкантах, которые наживаются на концертах в поддержку СВО

3:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Предательство многих деятелей шоубиза не стало неожиданностью для россиян. Тот же Макаревич уже давно в открытую льёт помои на Россию из своих соцсетей, а ставший символом либеральной западной свободы Алексей Панин раскрылся сразу же, после публикации скандального видео. О таких мы не жалеем, и такие музыканты не приносят никакого ущерба, кроме как себе и своим фанатам.

А вот о настоящих предателях, которые наживаются на СВО, не скрывая своих гонораров, рассказал в интервью YouTube-каналу "Мужской разговор" основатель группы "Земляне" Владимир Киселёв.

"Артисты, которые выступают на концертах (в поддержку СВО), и выставляют за это гонорары, я считаю, что Бог им судья, но им это воздастся", — заявил в интервью Владимир Киселёв.

При этом именно таким артистам сейчас более всего содействуют чиновники от культуры. А вот таким, как Владимир Киселёв, который не только выступает бесплатно в зоне СВО, но и отдаёт личные деньги на поддержку фронта, чиновники создают массу проблем.

"Нам во время поездок в зону СВО палки в колёса вставляет минобороны", — удивляется Владимир Киселев.

И такое "паркетное" начальство пострашнее, чем открытый враг. Тот Макаревич или Галкин — просто подонки, которые не стесняются своей позиции, плюют на Родину и выступают открыто. Но как себя проявляет Игорь Крутой или его коллега по Совету культуры и искусства при Президенте Игорь Матвиенко? Они молчат, несмотря на миллионы, которые они заработали благодаря россиянам. Им важнее сейчас сохранить своё имущество за границей и не потерять возможность зарабатывать в России. Поэтому они и другие такие же деятели шоу-бизнеса молчат или, не стесняясь народного презрения, зарабатывают на СВО.

Однаков погоне за врагами важно не перегибать палку. Особое мнение у Владимира Киселёва об Алле Пугачевой.

"Алла Борисовна, как мать своих детей, поехала со своим мужем. Она ничего не сказала, на чьей она стороне. Но мы её потеряли. А надо ли было её терять? Может быть, можно было её удержать?" — заметил Киселёв.

Трудно не согласиться с Владимиром Киселёвым, ведь для многих, за исключением приспособленцев, Родина — это действительно важное понятие.

"Русский без России жить не может. Да, есть приспособленцы, которые могут так прожить. Но я считаю, что отрезать от себя Москву, Ленинград, Волгу — это невыносимо. Отрезать от себя пуповину родной земли — самое страшное наказание", — точно выразился Киселёв.

Поэтому, как и в случае релокантами, потихоньку возвращающимися в Россию после спонтанного бегства, тоже самое произойдёт и с артистами. Они ещё не раз покаются и, вероятно, будут прощены великодушной российской публикой. А что делать с теми, кто цинично зарабатывает на СВО, видя в патриотизме лишь источник для личного обогащения, нам только предстоит решить.

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