Основатель группы "Земляне" Владимир Киселёв считает Максима Галкина* врагом России

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Основатель группы "Земляне" Владимир Киселёв рассказал о своём отношении к осудившему СВО Максиму Галкину*.

Киселёв назвал юмориста врагом родины. Однако призвал разделять Галкина* и сбежавшую в Израиль вместе с супругом Аллу Пугачёву.

"Она поехала с мужем, но ничего плохого не сказала. Не обозначила чётко, на какой она стороне. Мы её потеряли. Надо ли нам это было? Можно ли было её удержать?" — задался вопросом музыкант в шоу "Мужской разговор" на телеканале "Открытый мир".

Киселёв убеждён, что перебравшиеся за границу артисты сами себя наказали.

"Есть приспособленцы, которые могут жить вдали от своей страны. Но я считаю, что отрезать от себя Москву, Ленинград и Волгу — это невыносимо", — резюмировал артист.

* Внесён Минюстом РФ в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента.

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