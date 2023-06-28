Видео с российской молодёжью стало вирусным в Европе и США

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На Западе получило огромную популярность видео, на котором российские выпускники в обмнимку подпевают песни певца SHAMAN "Я русский".

Видео с российской молодёжью стало вирусным на Западе. Граждане Европы и США заподозрили, что выпускников специально отбирали для съёмок по внешности. Удивило западную публику то, что среди молодых людей РФ почти нет юношей и девушек с лишним весом.

Видео, на котором молодёжь танцует под песни певца Ярослава Дронова (певец SHAMAN) уже посмотрели больше 22 миллионов человек. Под кадрами написали несколько тысяч комментариев.

Ранее американцев шокировало видео из метро Минска.

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Неожиданно! Иностранцы В Бешенстве От Реакции Американцев На Песню Шаман Я Русский