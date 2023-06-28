Шахназаров объяснил, кто позволил противнице СВО Арбениной выступить в Ростове

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Публицист Михаил Шахназаров объяснил, что, несмотря на протест лидера группы "Ночные снайперы" Дианы Арбениной против спецоперации на Украине, её концерт в Ростове-на-Дону состоялся. Он отметил, что ожидаются выступления коллектива в других городах России, включая Москву.

По мнению Шахназарова, за спиной Арбениной стоят влиятельные покровители, выполняющие антироссийскую задачу. Он также отметил, что многочисленность зрителей на концерте объясняется работой по разложению российского общества, которая началась после распада СССР. Шахназаров в YouTube-шоу "Полный абзац" заявил, что людей долгие годы "учили не уважать себя, не любить Родину" и "рассказывали про глобальный мир".

Он уверен, что даже сбежавшие артисты-иноагенты могут собирать стадионы, если вернутся в Россию.

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