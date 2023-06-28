В Ростове-на-Дону прошёл концерт Арбениной, несмотря на критику СВО: был полный зал

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Диана Арбенина вместе с группой "Ночные снайперы" провела концерт в Ростове-на-Дону, несмотря на заявления о запрете.

Вчера, 27 июня, в Ростове-на-Дону прошёл концерт "Ночных снайперов", несмотря на сообщения о том, что депутат региональной Госдумы Екатерина Стенякина отправляла обращение с просьбой отменить концерт музыкантов из-за их антивоенной позиции. Однако концерт всё равно прошёл. Более того, послушать музыкантов пришло большое количество человек. Об этом сообщает RostovGazeta.

Также отмечается, что после заявления депутата Стенякиной главе комплекса "Экспресс", где состоялся концерт, поступил звонок от руководства РЖД с просьбой всё же провести мероприятие.

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Ростов-на-Дону поёт вместе с Дианой Арбениной!