Известный российский фигурист и шоумен Илья Авербух прокомментировал текущее состояние своего друга и коллеги Романа Костомарова.
Недавно Роман Костомаров поделился с пользователями Сети видео, на котором он занимается на тренажёре. На кадрах видно, что спортсмену ранее были установлены протезы ног. С самого начала болезни фигуриста поддерживал Илья Авербух, в чьих ледовых шоу участвовал и сам Роман.
По словам Авербуха, Костомаров после восстановления не оставит свою работу. Более того, он даже готовит специальную программу в шоу для Романа. Об этом сообщает StarHit.
"Мы придумаем, что сделать, конечно. Я уже думаю над тем, что ему будет ближе… Не исключаю, что это будет и выход на лёд. Это моя банда, семья", — добавил он.
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