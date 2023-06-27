Илья Авербух готовит ледовую программу для Костомарова: "Это будет выход на лёд"

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный российский фигурист и шоумен Илья Авербух прокомментировал текущее состояние своего друга и коллеги Романа Костомарова.

Недавно Роман Костомаров поделился с пользователями Сети видео, на котором он занимается на тренажёре. На кадрах видно, что спортсмену ранее были установлены протезы ног. С самого начала болезни фигуриста поддерживал Илья Авербух, в чьих ледовых шоу участвовал и сам Роман.

По словам Авербуха, Костомаров после восстановления не оставит свою работу. Более того, он даже готовит специальную программу в шоу для Романа. Об этом сообщает StarHit.

"Мы придумаем, что сделать, конечно. Я уже думаю над тем, что ему будет ближе… Не исключаю, что это будет и выход на лёд. Это моя банда, семья", — добавил он.

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Domnina / Kostomarov - Averbukh Show - Tom's Diner