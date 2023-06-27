Телеведущий Павел Воля рассказал, почему он и его супруга Ляйсан Утяшева отсутствовали в медиапространстве на протяжении нескольких дней.
Выяснилось, что звёздная пара вместе с детьми отправились в поездку по Кольскому полуострову.
Таким образом, в выходные, когда вся страна замерла в ожидании развития событий с "вооружённым мятежом", Павел Воля с женой отдыхали в тундре на берегу Баренцева моря без интернета, и оставались в счастливом неведении по поводу происходящего.
"Сейчас открыли Телеграм — закрыли Телеграм. Можно нам обратно?" — написал Воля.
Пользователи отметили, что время, выбранное юмористом для отдыха, было выбрано очень удачно — ему не пришлось волноваться, как всем остальным, проводя выходные на лоне изумительной природы.
"Вам фантастически повезло избежать этой двухдневной нервотрепки", — написала Воле одна из подписчиц.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Жительница Тюмени рассказала о неприятном опыте отдыха на заграничном курорте и сообщила о серьёзных проблемах в системе "всё включено".