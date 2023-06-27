Павел Воля рассказал, где пропадал несколько дней без интернета

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущий Павел Воля рассказал, почему он и его супруга Ляйсан Утяшева отсутствовали в медиапространстве на протяжении нескольких дней.

Выяснилось, что звёздная пара вместе с детьми отправились в поездку по Кольскому полуострову.

Таким образом, в выходные, когда вся страна замерла в ожидании развития событий с "вооружённым мятежом", Павел Воля с женой отдыхали в тундре на берегу Баренцева моря без интернета, и оставались в счастливом неведении по поводу происходящего.

"Сейчас открыли Телеграм — закрыли Телеграм. Можно нам обратно?" — написал Воля.

Пользователи отметили, что время, выбранное юмористом для отдыха, было выбрано очень удачно — ему не пришлось волноваться, как всем остальным, проводя выходные на лоне изумительной природы.

"Вам фантастически повезло избежать этой двухдневной нервотрепки", — написала Воле одна из подписчиц.

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