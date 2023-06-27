Певица РФ Татьяна Буланова опровергла слухи о третьей беременности

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова прокомментировала слухи о своей беременности и рассказала о судьбе свадебного платья, которое до сих пор не даёт покоя общественности.

Напомним: артистка недавно вышла замуж за Валерия Руднева. Пара устроила скромную свадьбу и отпраздновала в кругу близких друзей. Но по закону жанра поклонники тут же заподозрили Буланову в беременности, о чём активно писали в Сети.

Певица опровергла все догадки общественности и уверила в том, что она не беременна. Также Буланова выразила удивление тому, что многие до сих пор обсуждает её свадьбу, и необычное платье.

"Честно говоря, я сама не ожидала, что вокруг моей свадьбы такой ажиотаж возникнет. И нет, я не беременна", — сказала певица в беседе с "МК".

Буланова также поделилась, что пока свадебное платье висит у неё в шкафу, но переквалифицировать его в концертный наряд она не будет. Певица отметила, что читала отзывы о своём наряде, и её не задевают негативные комментарии.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Татьяна Буланова и Валерий Руднев. Разбор языка тела на свадебной церемонии 02.06.2023