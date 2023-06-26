Яна Троянова рассказала о суициде сына: "Уходил из жизни абсолютно трезвым"

1:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Популярная российская актриса, звезда сериала "Ольга" на ТНТ, Яна Троянова рассказала, как смогла пережить самоубийство своего единственного сына.

В интервью Юрию Дудю* в его авторском шоу на YouTube-канале, актриса рассказала, как справлялась со смертью своего 20-летнего сына Николая Ширинкина. Артистка призналась, что в детстве сын видел, как его отец поднимал руку на неё. Более того, маленький Николай чуть не стал заикой.

После развода с отцом Николая Троянова нашла нового мужчину, за которого вышла замуж. Избранником актрисы стал Василий Сигарев, с котором она почувствовала, что такое мужская поддержка и любовь. Однако жизнь её сына Никола так и не смогла наладиться.

Николай начал употреблять наркотики. Артистка отмечает, что предчувствовала раннюю смерть своего ребёнка.

"К сожалению, молодежь наркотики пробует. Даже в Колиной компании один товарищ погиб — под кайфом, не помня себя. Но с Колей было не так — выпивал, как многие уральские подростки, но не увяз в трясине зависимости. Уходил из жизни абсолютно трезвым, осознанно, что нас и ошарашило больше всего", — рассказала Троянова.

Смерть Николая была большим ударом для Трояновой. Актриса думала уйти из жизни вслед за сыном, а также стала сильно злоупотреблять алкоголем. Только спустя три года она начала приходить в себя. От горя она спасалась работой.

*Признан минюстом РФ иноагентом.

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