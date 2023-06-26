Выступление группы "Ночные снайперы" в Ростове-на-Дону не состоится.
Ранее лидер музыкального коллектива Диана Арбенина в видеообращении заверила поклонников, что концерт в Ростове пройдёт 27 июня.
"Мы приедем, и я буду петь", — заявила певица.
Однако, по информации Telegram-канала Baza, выступление "Ночных снайперов" всё же отменили. Причину организаторы предпочли не оглашать.
Накануне депутат Екатерина Стенякина обвинила Диану Арбенину в поддержке Украины. По мнению Стенякиной, певица выступает против СВО, а в 2014 году осуждала присоединение к РФ полуострова Крым.
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