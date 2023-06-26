Запланированный на 27 июня концерт Дианы Арбениной в Ростове-на-Дону отменён

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Выступление группы "Ночные снайперы" в Ростове-на-Дону не состоится.

Ранее лидер музыкального коллектива Диана Арбенина в видеообращении заверила поклонников, что концерт в Ростове пройдёт 27 июня.

"Мы приедем, и я буду петь", — заявила певица.

Однако, по информации Telegram-канала Baza, выступление "Ночных снайперов" всё же отменили. Причину организаторы предпочли не оглашать.

Накануне депутат Екатерина Стенякина обвинила Диану Арбенину в поддержке Украины. По мнению Стенякиной, певица выступает против СВО, а в 2014 году осуждала присоединение к РФ полуострова Крым.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.