Комик Дмитрий Журавлёв рассказал, как потерял в такси самодельный накладной зуб из фольги

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский комик и актёр Дмитрий Журавлёв рассказал о необычном происшествии, которое произошло с ним перед премьерой фильма.

Это было мероприятие с тематикой и эстетикой 90-х годов. Журавлёв рассказал, что он тщательно подготовился и сделал себе накладной зуб из фольги. Однако, когда он находился в такси, случился неожиданный момент. Журавлёв чихнул, и его самодельная накладка вылетела в салон.

Журавлёв был капитаном команды КВН "Приказ 390", которая активно выступала в Высшей лиге в 2016 и 2017 годах. Он также принимал участие в фестивале "Голосящий КиВиН". После этого периода комик продолжил свою карьеру и принял участие в различных проектах, включая участие в шоу "Открытый микрофон" и "Импровизация. Команды" на телеканале ТНТ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.