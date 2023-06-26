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Комик Дмитрий Журавлёв рассказал, как потерял в такси самодельный накладной зуб из фольги

0:58
Шоу-бизнес

Российский комик и актёр Дмитрий Журавлёв рассказал о необычном происшествии, которое произошло с ним перед премьерой фильма.

Это было мероприятие с тематикой и эстетикой 90-х годов. Журавлёв рассказал, что он тщательно подготовился и сделал себе накладной зуб из фольги. Однако, когда он находился в такси, случился неожиданный момент. Журавлёв чихнул, и его самодельная накладка вылетела в салон. 

Журавлёв был капитаном команды КВН "Приказ 390", которая активно выступала в Высшей лиге в 2016 и 2017 годах. Он также принимал участие в фестивале "Голосящий КиВиН". После этого периода комик продолжил свою карьеру и принял участие в различных проектах, включая участие в шоу "Открытый микрофон" и "Импровизация. Команды" на  телеканале ТНТ.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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