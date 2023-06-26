Блогер из Украины Богдан Кирса, публикующий видео под псевдонимом Данкар, рассказал о своём переезде из Киева в Польшу.
По словам Богдана, изначально он планировал перебраться в Стамбул, но уже в пути изменил своё решение и отправился в Варшаву.
В польской столице блогер снял квартиру за солидную сумму, однако арендованное жильё не оправдало его ожиданий.
"Это самая дорогая квартира, которую я когда-либо снимал! И тут были клопы. Мне пришлось травить их два раза", — заявил он на своём YouTube-канале.
На канал Богдана подписано более семи миллионов человек. Кирса публикует в YouTube видеоролики развлекательного характера, связанные с видеоиграми.
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