Украинский блогер Данкар пожаловался на дорогую квартиру с клопами в Варшаве

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер из Украины Богдан Кирса, публикующий видео под псевдонимом Данкар, рассказал о своём переезде из Киева в Польшу.

По словам Богдана, изначально он планировал перебраться в Стамбул, но уже в пути изменил своё решение и отправился в Варшаву.

В польской столице блогер снял квартиру за солидную сумму, однако арендованное жильё не оправдало его ожиданий.

"Это самая дорогая квартира, которую я когда-либо снимал! И тут были клопы. Мне пришлось травить их два раза", — заявил он на своём YouTube-канале.

На канал Богдана подписано более семи миллионов человек. Кирса публикует в YouTube видеоролики развлекательного характера, связанные с видеоиграми.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.