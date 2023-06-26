Диана Арбенина подтвердила своё выступление в Ростове-на-Дону 27 июня: "Хочу вас поддержать"

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица и лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина подтвердила, что их концерт в Ростове-на-Дону состоится.

Ранее в своём Telegram-канале Диана Арбенина сообщила поклонникам, что концерт, который был запланирован в Ростове-на-Дону на 27 июня, состоится. Также артистка добавила, что таким образом она хочет высказать свою поддержку ростовчанам в связи с субботними событиями.

"Ростов! 27-го у нас все в силе! Мы приедем и я буду петь. Очень хочу вас поддержать и я это сделаю. До встречи!" — написала Арбенина.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Диана Арбенина - Секунду назад (Премьера песни 2019)