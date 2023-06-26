Певица Надежда Бабкина оказалась в центре внимания общественности. Недавно стало известно о том, что артистка рассталась с гражданским супругом Евгением Гором, с которым она прожила 20 лет.
Но легендарная певица не долго была одна и начала романтические отношения с молодым пиар-директором Сергеем Рябовым. Пару застали на одном мероприятии в Краснодарском крае. Позже в Сети появились совместные фотографии Бабкиной и Рябова.
Поклонники певицы обратили внимание на то, что Бабкина сильно изменилась внешне и пришли к выводу: новые отношения с молодым любовников пошли ей не на пользу, а наоборот.
"Ей надо содержать театр, кормить внуков, у неё молодой поклонник Сергей. Он тоже стоит денег. Это очень-очень красивый мужчина, бывший фигурист. Она же давно рассталась с мужем", — говорят близкие народной артистки.
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