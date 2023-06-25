Артисты, которые осудили СВО, но продолжают зарабатывать в России

1:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Каждый человек имеет право на свободу выражения своих мнений, включая музыкантов, актёров и других артистов. Однако реакция общественности на такие высказывания может быть разной и вызывать различные эмоции. Многие люди считают, что артисты, осуждающие свою страну, не должны "кормиться" за её счёт.

Группа "Би-2" и их лидеры уже давно были известны своей негативной позицией по отношению к России. Они осудили СВО, но вскоре после этого без каких-либо сожалений выступили на крупном мероприятии в Петербурге за высокую плату. Это вызвало недовольство со стороны публики. Лёва активно высказывал своё отношении к России в социальных сетях. В результате количество их концертов в России сократилось, и они сосредоточились на выступлениях за рубежом.

Группа Animal Jazz и её лидеры также были подвержены критике и обвинениям в антироссийских высказываниях. Они называли Россию "токсичной", "абьюзерской" и выражали своё отношение к СВО путём исполнения песен украинских групп. Несмотря на это, Animal Jazz продолжали проводить концерты в России, хотя количество выступлений сократилось.

Актриса Ксения Раппопорт изначально осудила РФ после начала СВО, заявляя, что ей стыдно и страшно быть актрисой в этой стране. Она отправилась в Италию, но вскоре вернулась и продолжила выступать в России, играя главные роли в театральных постановках.

Комик Нурлан Сабуров оказался в неловком положении, когда во время концерта в Лос-Анджелесе его попросили осудить СВО. Он уклонился от прямого ответа и заявил, что боится за свою семью. Его уклончивая позиция вызвала критику и с обеих сторон, но это не помешало ему продолжать выступать и проводить концерты в России.

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