Татьяна Буланова оценила вокал внучки Долиной Александры на шоу "Две звезды. Отцы и дети"

1:32 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В новом выпуске музыкально-развлекательного шоу "Две звезды. Отцы и дети" Лариса Долина и её внучка Александра произвели впечатление на судей своим профессионализмом.

Леонид Ярмольник, Татьяна Буланова, а также Екатерина и Александр Стриженовы поставили им высшие баллы и оценили их совместный дуэт. Леонид Исаакович отметил, что Александра сильно выросла как артистка. Лариса Долина в этот раз позволила солировать своей внучке, что вызвало шутливый комментарий судьи.

Татьяна Буланова отметила, что у Долины и Александры прекрасно сочетаются голоса. Она добавила, что девочка ещё только растёт, и в будущем, возможно, её голос будет не хуже, чем у известной бабушки. По мнению певицы, дуэт был прекрасным и вызвал позитивные эмоции.

Александр Стриженов отметил, что Александра солировала в дуэте и сумела продемонстрировать свои способности благодаря поддержке бабушки. Его супруга Екатерина сказала, что она никогда не рискнула бы выступить с Ларисой Долиной, считая, что это обречено на провал.

Ведущий программы Александр Олешко решил поинтересоваться, как справляется Александра со школьными предметами. Девочка призналась, что иногда получает двойки. Однако Лариса Долина отметила, что она хорошо разбирается в математике, и пока ещё не ясно, какую стезю выберет Александра.

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