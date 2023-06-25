Барецкий собирается подать на Галкина* в международный суд, чтобы его доставили в Россию

1:17 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Стас Барецкий планирует подать иск против Максима Галкина* в международный суд, чтобы его доставили в Россию. Он поделился этой информацией в разговоре с телеграм-каналом "Putin_Tg_Russia".

Барецкий сообщил, что возникла некоторая неясность с Галкиным*, которые не поставил свою подпись на нескольких документах. Он также упомянул, что Алла Борисовна, супруга Галкина*, всё никак не может организовать вывоз своих вещей. Это создало некоторое затруднение в процессе обустройства будущего крематория, который планирует открыть Барецкий.

Барецкий надеялся, что они смогут решить все вопросы в течение месяца. Он хотел уже в ближайшие дни показать журналистам внутреннюю часть замка, включая крематорий. Однако прогресс передачи недвижимости остановился из-за нежелания Галкина* поставить свою подпись.

Представитель Барецкого уже встретился с Галкиным*, и сам Барецкий планирует увидится с ним в ближайшее время. Шоумен заявил, что если не получится "полюбовно" разойтись, то он будет обращаться в суд или Интерпол для поиска Галкина*.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.

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