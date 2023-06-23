Певица Ольга Бузова похвасталась перед подписчиками знакомством с бразильским футболистом Артуром Мело.
Артистка намекнула, что готова вместе с Мело изменить отечественный футбол.
"Если кто и знает о футболе всё, то это я. Готова поднять российский футбол с колен. Связи имеются", — написала она под фото в личном Telegram-канале.
Накануне артистка с иронией отметила, что её футбольная карьера сложилась куда успешнее, чем у экс-супруга звезды Дмитрия Тарасова.
Сейчас Бузова проводит отпуск в Африке. Ольга делится с поклонниками многочисленными фотографиями из Кейптауна, где снимает огромную виллу.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Чернышёв не появится в новом ледовом шоу Татьяны Навки.