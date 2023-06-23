Певица Ольга Бузова заявила, что готова поднять с колен российский футбол

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Ольга Бузова похвасталась перед подписчиками знакомством с бразильским футболистом Артуром Мело.

Артистка намекнула, что готова вместе с Мело изменить отечественный футбол.

"Если кто и знает о футболе всё, то это я. Готова поднять российский футбол с колен. Связи имеются", — написала она под фото в личном Telegram-канале.

Накануне артистка с иронией отметила, что её футбольная карьера сложилась куда успешнее, чем у экс-супруга звезды Дмитрия Тарасова.

Сейчас Бузова проводит отпуск в Африке. Ольга делится с поклонниками многочисленными фотографиями из Кейптауна, где снимает огромную виллу.

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