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Вдова и дети не приехали из Германии на панихиду по Юрию Шатунову

0:55
Шоу-бизнес

Семья Юрия Шатунова не приехала в Москву, где прошла панихида по певцу.

Службу на Троекуровском кладбище провёл иерей Василий Бакулин. Панихиду посетили поклонники Шатунова из разных городов. Многие принесли с собой большие букеты белых роз и надели футболки с изображением певца.

Светланы Шатуновой и детей артиста на кладбище не было. Вероятнее всего, семья экс-солиста "Ласкового мая" не смогла приехать в Россию из Германии, пишет издание "СтарХит".

Примечательно, что на Троекуровском кладбище хранится не весь прах Юрия Шатунова. После кремации часть праха была захоронена, а другая — развеяна над Боденским озером.

В 2022 году Шатунов скончался в результате обширного инфаркта в возрасте 48 лет.

 

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Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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