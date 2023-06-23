Татьяна Буланова опровергла заявление Александра Попова о её беременности: "Полное враньё"

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная певица Татьяна Буланова прокомментировала заявление Александра Попова о её беременности.

Недавно Александр Попов заподозрил Татьяну Буланову в беременности. Мужчина отметил, что именно поэтому певица выбрала пышное платье на свою третью свадьбу, которая прошла ранее. Также в СМИ писали, что певец является бывшим супругом артистки.

Татьяна Буланова не стала молчать и прокомментировала заявление Попова. По словам певицы, он не является её бывшим возлюбленным, а всё, что он сказал о ней — неправда. Об этом сообщает ФАН.

"Полное враньё и абсолютный бред, — прокомментировала Буланова. — А этот Александр Попов — какой он мне, прости Господи, "бывший возлюбленный"? Я с этим человеком лет 10 назад записала дуэтом одну песню, а вообще у меня совместных композиций с самыми разными авторами великое множество!" - заявила Буланова.

Также артистка отметила, что Попов "пытается раскрутиться и стать звездой на том, что придумывает всякие небылицы" про неё.

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Татьяна Буланова - Ясный мой свет