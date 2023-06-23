Выпускники "Фабрики звёзд" упрекнули Риту Дакоту за жалобы на Константина Меладзе

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Рита Дакота столкнулась с критикой в Сети после своих жалоб на отношение к ней композитора Константина Меладзе во время "Фабрики звёзд". Исполнительница не раз говорила о том, что он позволял себе унижать её и неконструктивно отзываться о творчестве артистки.

Однако не все участники проекта согласны с Дакотой. По этому поводу высказалась выпускница проекта Татьяна Богачёва. Фабрикантка считает, что артистка сильно преувеличивает, а Меладзе старался сделать всем только лучше и указать на ошибки.

"Ну, возможно, я не буду судить, это её чувства затронуты были. Но, как по мне, без жёсткого словца и пинка не будет артиста. Без этого никак", — сказала Богачёва в YouTube-шоу "Фабрика с Яной Чуриковой".

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