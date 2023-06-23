Марк Варшавер назвал "наглой ложью" завистников слухи об алкоголизме Татьяны Кравченко

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Директор театра "Ленком" Марк Варшавер прокомментировал вновь появившиеся слухи об алкогольной зависимости актрисы Татьяны Кравченко. Он отметил, что вся информация, которая имеется в интернете, не соответствует действительности, а артистка является образцом для многих коллег.

Также Варшавер предположил, что угнетающие честь и достоинство Кравченко слухи распространяют артисты-неудачники. Однако в узком кругу все прекрасно знают, что актриса — настоящий профессионал и не имеет пагубных привычек.

"Всё это наглая ложь каких-то неудачников, которые просто завидуют Татьяне Эдуардовне. Она уникальная актриса, народная артистка, причём народная не только по званию, но и по любви зрителя", — сказал Варшавер в беседе с Teleprogramma.pro.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Татьяна Кравченко про Александра Абдулова, Марка Захарова, СВАТОВ + Украину