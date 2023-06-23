Директор театра "Ленком" Марк Варшавер прокомментировал вновь появившиеся слухи об алкогольной зависимости актрисы Татьяны Кравченко. Он отметил, что вся информация, которая имеется в интернете, не соответствует действительности, а артистка является образцом для многих коллег.
Также Варшавер предположил, что угнетающие честь и достоинство Кравченко слухи распространяют артисты-неудачники. Однако в узком кругу все прекрасно знают, что актриса — настоящий профессионал и не имеет пагубных привычек.
"Всё это наглая ложь каких-то неудачников, которые просто завидуют Татьяне Эдуардовне. Она уникальная актриса, народная артистка, причём народная не только по званию, но и по любви зрителя", — сказал Варшавер в беседе с Teleprogramma.pro.
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