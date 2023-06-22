Волочкова защитила Кравченко, которую обвинили в алкоголизме, призвав не лезть "в чужие бокалы и постели"

1:28 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова напомнила любопытным россиянам, что у знаменитостей есть своя личная жизнь, в которой есть место "маленьким шалостям" типа бокала просекко, и посоветовала жить своей жизнью, а не подглядывать за чужой. Таким образом танцовщица заступилась за актрису Татьяну Кравченко, которую досужие пользователи обвинили в алкоголизме, пишет iReactor.

Фото: eg.ru

Волочкову удивила такая бурная реакция общественности на фото Кравченко, опубликованное одним из Telegram-каналов. На нём заметно, что актриса находится навеселе, и в таком виде направляется куда-то со своими знакомыми.

Балерина напомнила, что в России половина граждан злоупотребляют спиртным, однако жизнь какого-нибудь простого "дяди Васи" почему-то никого не интересует. Зато каждый шаг знаменитости россияне готовы "обсасывать" во всех подробностях.

"Обсасывают, кто, где пил, когда. Люди добрые, вы что, за одним столом пили, ели с Татьяной Кравченко? Зачем жить не своей жизнью?" — поинтересовалась Волочкова.

Балерину возмущает, что не в меру любопытные граждане "лезут в дома, тарелки, бокалы и постели" звёзд, после чего дают массу непрошенных советов.

Волочкова добавила, что в своём доме она имеет полное право пить или не пить, и вообще делать всё, что ей хочется.

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