Блогер Дмитрий Пучков потребовал конфисковать имущество Бориса Гребенщикова* и других артистов-спонсоров Украины

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Дмитрий Пучков высказался о покинувших РФ российских артистах.

По мнению Пучкова, осудившие СВО звёзды отечественного шоу-бизнеса лишились всего, чего так долго добивались. Он убеждён, что за границей они никогда не смогут вернуться к привычному образу жизни из-за отсутствия соответствующего заработка.

"Скромная квартирка и небольшие гонорары. Всё, что у них останется. Поэтому они неумные люди. Думаю, что они к нам больше не вернутся", — заявил блогер в YouTube-шоу "Эмпатия Манучи".

Помимо этого, Пучков предложил лишать имущества в России тех артистов, которые открыто финансируют Украину. В качестве примера блогер привёл Бориса Гребенщикова*, который передал в помощь Киеву 12 миллионов евро после своего концерта в Берлине.

* Внесён Минюстом РФ в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.