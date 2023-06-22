Актёр РФ Станислав Садальский высказался о новых слухах об алкоголизме Татьяны Кравченко

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В начале этого года у артистов Станислава Садальского и Татьяны Кравченко произошёл конфликт. Актриса не появилась на премьере спектакля в Санкт-Петербурге, а её коллега сообщил, что она "ушла в запой". Артистка опровергла его слова и пригрозила судом за клевету.

Фото: инстаграм

Недавно в Сети появилось видео, где Кравченко еле стоит на ногах. При этом несколько человек держат её за руки. Кадры быстро разлетелись по соцсетям. Мимо не смог пройти и Садальский.

Актёр в своём блоге сначала разместил несколько заголовков с информацией об алкоголизме Кравченко, а затем написал ироничное стихотворение, намекая на свою правоту.

"В пьяном виде, гражданин, мы вас в театр не пустим! А вон того пустили! Так это артист, ему выступать!" — написал Садальский.

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