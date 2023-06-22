В начале этого года у артистов Станислава Садальского и Татьяны Кравченко произошёл конфликт. Актриса не появилась на премьере спектакля в Санкт-Петербурге, а её коллега сообщил, что она "ушла в запой". Артистка опровергла его слова и пригрозила судом за клевету.
Недавно в Сети появилось видео, где Кравченко еле стоит на ногах. При этом несколько человек держат её за руки. Кадры быстро разлетелись по соцсетям. Мимо не смог пройти и Садальский.
Актёр в своём блоге сначала разместил несколько заголовков с информацией об алкоголизме Кравченко, а затем написал ироничное стихотворение, намекая на свою правоту.
"В пьяном виде, гражданин, мы вас в театр не пустим! А вон того пустили! Так это артист, ему выступать!" — написал Садальский.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Закрытие Гронингенского газового месторождения привело к росту цен на сырьё в Европе.