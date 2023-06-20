Ляйсан Утяшева и Павел Воля прокомментировали информацию о расставании

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева и Павел Воля появились на презентации нового реалити-шоу о выживании знаменитостей в Дубае. Пара выглядела счастливой, обнималась, что не вязалось со слухами об их расставании.

Фото: bloknot-volgograd.ru

Информация о разводе вызывают у них улыбку, заявили ребята и дали понять, что развода никто не дождётся.

"Пресса неконтролируема: все что хотят, то и пишут. Что с этим поделать? Ничего. Читаешь — улыбаешься", — цитирует Павла "МК".

На вопрос, "не подумали ли звёзды, чтобы купить жильё в Дубае", они ответили, что таких планов пока нет.

Ляйсан в свою очередь тоже поделилась драматичными моментами поездки в Эмираты.

"В прямом и переносном смысле я текла на работе. Девушки меня поймут, знаете, как обидно было: накрасилась, вся такая красивая, и тут порыв ветра, слезы, тушь — и надо переделывать", — рассказывает жена Паши Воли.

На вопрос: "как им работалось вместе", Утяшева отреагировала весьма эмоционально.

"Нас все пытаются поссорить. Ребята, угомонитесь, это невозможно", — отрезала Ляйсан.

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