Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Диетолог Тихомирова рассказала о количестве сахара в крупах и макаронах
Хорошую энергию в ваш дом привлекут 7 растений
ZDF: премьер Китая выдвинул необычное требование к критикующему Москву Шольцу
Начались съёмки второго сезона сериала "Игра в кальмара" от Netflix
Белорусские пограничники закидали бойцов ВСУ картофелем
Лондон хочет перевести в бессрочный режим санкции против России
Эндокринолог рассказала, какую сладость можно употреблять больным диабетом
Университет Монаша: приём аспирина для профилактики тромбоза повышает риск анемии у пожилых
Что будет для сада лучшим компостом

Ляйсан Утяшева и Павел Воля прокомментировали информацию о расставании

1:13
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева и Павел Воля появились на презентации нового реалити-шоу о выживании знаменитостей в Дубае. Пара выглядела счастливой, обнималась, что не вязалось со слухами об их расставании.

Ляйсан Утяшева и Павел Воля прокомментировали информацию о расставании
Фото: bloknot-volgograd.ru

Информация о разводе вызывают у них улыбку, заявили ребята и дали понять, что развода никто не дождётся.

"Пресса неконтролируема: все что хотят, то и пишут. Что с этим поделать? Ничего. Читаешь — улыбаешься", — цитирует Павла "МК".

На вопрос, "не подумали ли звёзды, чтобы купить жильё в Дубае", они ответили, что таких планов пока нет.

Ляйсан в свою очередь тоже поделилась драматичными моментами поездки в Эмираты.

"В прямом и переносном смысле я текла на работе. Девушки меня поймут, знаете, как обидно было: накрасилась, вся такая красивая, и тут порыв ветра, слезы, тушь — и надо переделывать", — рассказывает жена Паши Воли.

На вопрос: "как им работалось вместе", Утяшева отреагировала весьма эмоционально.

"Нас все пытаются поссорить. Ребята, угомонитесь, это невозможно", — отрезала Ляйсан.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Павел Воля — О детстве, настоящем имени и Comedy Club
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Врач-кардиолог оценил народные средства для снижения давления

Врач-кардиолог Филипп Копылов в беседе с Pravda.Ru высказался о народных средствах борьбы с гипертонией.

Врач-кардиолог назвал две главные ошибки гипертоников
Солнце покрылось большим количеством пятен: чем это грозит человечеству
Чем грозит человечеству образование новых пятен и дыр на Солнце
Американец убил россиянку в Армении
Пациентам начнут предлагать платные услуги вместо медицинской помощи по ОМС
Геноцид сербов в Косове продолжается Михаил Плисюк Трагедия Шебекино: нужен новый железный занавес Дарья Асламова Между Кораном и Библией: как Грузия входила в состав России Сергей Лебедев
Уничтоженная в боях бронетехника НАТО попала на видео
Отдых в Турции подорожал на 100 процентов
Принял за простуду: британец перенёс ампутацию ног из-за глупой ошибки
Принял за простуду: британец перенёс ампутацию ног из-за глупой ошибки
Последние материалы
Диетолог Тихомирова рассказала о количестве сахара в крупах и макаронах
Хорошую энергию в ваш дом привлекут 7 растений
ZDF: премьер Китая выдвинул необычное требование к критикующему Москву Шольцу
Начались съёмки второго сезона сериала "Игра в кальмара" от Netflix
Белорусские пограничники закидали бойцов ВСУ картофелем
Лондон хочет перевести в бессрочный режим санкции против России
Эндокринолог рассказала, какую сладость можно употреблять больным диабетом
Университет Монаша: приём аспирина для профилактики тромбоза повышает риск анемии у пожилых
Что будет для сада лучшим компостом
UniSC: учёные предложили контролировать популяцию ос-древоточцев с помощью новых червей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников