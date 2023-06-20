Яна Троянова высказалась об удалении сериала "Ольга" с показа на ТНТ из-за её критики СВО: "Это дубль два"

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Популярная российская актриса, героиня сериала "Ольга" на ТНТ Яна Троянова прокомментировала прекращение показа фильма на ТНТ.

После недавнего выхода интервью с Юрием Дудём*, в котором Яна Троянова рассказала о своей антивоенной позиции и эмиграции во Францию, телеканал ТНТ прекратил показ сериала "Ольга" без предупреждений и официальных комментариев. Об этом сообщает news. ru.

Троянова отметила, что сериал с её участием находится в стоп-листе уже второй раз.

"Я не думала об этом. Но это дубль два. Парадоксально, что тогда Ольга вновь появилась на экранах", — поделилась своим мнением актриса.

*Признан Минюстом РФ иноагентом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Актриса Яна Троянова: "Ольга может разбить в ментовке ноутбук. Я - нет"