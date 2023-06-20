Популярная российская актриса, героиня сериала "Ольга" на ТНТ Яна Троянова прокомментировала прекращение показа фильма на ТНТ.
После недавнего выхода интервью с Юрием Дудём*, в котором Яна Троянова рассказала о своей антивоенной позиции и эмиграции во Францию, телеканал ТНТ прекратил показ сериала "Ольга" без предупреждений и официальных комментариев. Об этом сообщает news. ru.
Троянова отметила, что сериал с её участием находится в стоп-листе уже второй раз.
"Я не думала об этом. Но это дубль два. Парадоксально, что тогда Ольга вновь появилась на экранах", — поделилась своим мнением актриса.
*Признан Минюстом РФ иноагентом.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
После посещения района турецкой Аланьи с русскоязычным населением жительница Польши Малгожата осталась в "культурном шоке".