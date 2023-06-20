Певец Николай Басков является одним из ярких представителей шоу-бизнеса, которые поддержали СВО и активно оказывают посильную помощь пострадавшим жителям регионов.
Артист в новом интервью рассказал о том, что не может не помогать людям, которые оказались в беде. Также он сообщил о своём отношении к коллегам, принявшим антироссийскую позицию.
"Меня вообще не волнует, кто со мной перестал разговаривать. Вот и всё. Те, кто не стал со мной разговаривать из-за моей позиции, пусть сами думают. Это их проблемы, а не мои", — сказал Басков в беседе с "МК".
Басков отметил, что он воочию видел последствия СВО на Донбассе и уверен, что скоро Россия одержит победу над украинским нацизмом.
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