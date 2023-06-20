Певец РФ Николай Басков сообщил об артистах, отвернувшихся от него из-за СВО

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Николай Басков является одним из ярких представителей шоу-бизнеса, которые поддержали СВО и активно оказывают посильную помощь пострадавшим жителям регионов.

Артист в новом интервью рассказал о том, что не может не помогать людям, которые оказались в беде. Также он сообщил о своём отношении к коллегам, принявшим антироссийскую позицию.

"Меня вообще не волнует, кто со мной перестал разговаривать. Вот и всё. Те, кто не стал со мной разговаривать из-за моей позиции, пусть сами думают. Это их проблемы, а не мои", — сказал Басков в беседе с "МК".

Басков отметил, что он воочию видел последствия СВО на Донбассе и уверен, что скоро Россия одержит победу над украинским нацизмом.

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