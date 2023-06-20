Балерина Анастасия Волочкова опубликовала совместный снимок с певицей Аллой Пугачёвой. Она также поблагодарила Примадонну за приглашение принять участие в её спектакле "Тот самый концерт".
Волочкова также сообщила подписчикам о том, что считает их судьбы с Алла Борисовной схожими и поделилась фрагментом концерта в Минске.
"С Аллой Борисовной Пугачёвой у нас многое похоже в судьбе. Для меня большая честь, что она меня единственную пригласила для участия в её спектакле "Тот самый концерт", — написала балерина.
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