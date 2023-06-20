Балерина Анастасия Волочкова сравнила себя с певицей РФ Аллой Пугачёвой

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала совместный снимок с певицей Аллой Пугачёвой. Она также поблагодарила Примадонну за приглашение принять участие в её спектакле "Тот самый концерт".

Волочкова также сообщила подписчикам о том, что считает их судьбы с Алла Борисовной схожими и поделилась фрагментом концерта в Минске.

"С Аллой Борисовной Пугачёвой у нас многое похоже в судьбе. Для меня большая честь, что она меня единственную пригласила для участия в её спектакле "Тот самый концерт", — написала балерина.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Пугачева и Галкин* оставляют миллионы в иностранных казино