Актриса Лянка Грыу сообщила, что в США отцы активнее участвуют в воспитании детей

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Актриса Лянка Грыу сравнила российских и американских отцов. Она отметила, что за границей очень развито понятие "присутствующий папа". Поэтому отцы активно занимаются воспитанием детей.

Фото: iznat.com

Об этом артистка поделилась на своей странице в Сети. Грыу подчеркнула, что была приятно удивлена, когда увидела большое количество пап на детских площадках. Актриса сообщила: в США отцы после работы проводят много времени со своими наследниками, водят их на кружки и различные тренировки.

"Когда я впервые приехала в Нью-Йорк, мне очень бросилось в глаза количество отцов на детских площадках и в парках. Это было для меня очень заметным элементом местной культуры", — написала Грыу.

Грыу отметила, что в своё время она и многие её знакомые могли о таком только мечтать.

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