Садальский пристыдил открестившегося от Пугачёвой Киркорова: дескать, видеть её не хочу

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Станислав Садальский раскритиковал Филиппа Киркорова, который порвал связи с Аллой Пугачёвой.

Фото: ya.ru

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" напомнил, что Киркорова уличали в десакрализации священных символов за его скандальный номер с использованием креста.

Садальскому не понравился жест короля российской эстрады с поднятой вверх рукой. Жест напоминает простое приветствие, однако актёр увидел в нём нечто другое.

"То отказ от умопомрачительной Аллы, дескать, не видел её 5 лет и видеть не хочу, то пляски на кресте, то вот новая зига от Бедросовича", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Ранее Филипп Киркоров рассказал, что не общается с Пугачёвой более пяти лет.

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Филипп Киркоров заступился за Пугачёву и её мужа