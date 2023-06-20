Станислав Садальский раскритиковал Филиппа Киркорова, который порвал связи с Аллой Пугачёвой.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" напомнил, что Киркорова уличали в десакрализации священных символов за его скандальный номер с использованием креста.
Садальскому не понравился жест короля российской эстрады с поднятой вверх рукой. Жест напоминает простое приветствие, однако актёр увидел в нём нечто другое.
"То отказ от умопомрачительной Аллы, дескать, не видел её 5 лет и видеть не хочу, то пляски на кресте, то вот новая зига от Бедросовича", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
Ранее Филипп Киркоров рассказал, что не общается с Пугачёвой более пяти лет.
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