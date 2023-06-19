Молодая жена Александра Цекало произвела фурор новым фото в мини-бикини

1:21 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Молодая супруга шоумена Александра Цекало, Дарина Эрвин нечасто делится фотографиями в социальных сетях.

Фото: https://www.kp.ru/putevoditel/serialy/svetskie-novosti/ervin-proizvela-furor/

Но каждый снимок художницы — отдельный вид искусства. Модель без стеснения показывает откровенные кадры, хвастаясь фигурой.

В день рождения Дарина поделилась фото в чёрном бикини, порадовав поклонников. Купальник еле скрывал прелести Эрвин. В таком пикантном образе молодая жена Цекало позировала у бассейна, отметив 32-летие.

Дарину Эрвин в "комментах" поздравили с днём рождения, попутно отметив ее тело.

Напомним, Дарина — четвертая жена Александра Цекало. Ради красавицы продюсер ушёл от Виктории Галушки, оставив ей двух детей — дочь Александру и сына Михаила. В 2018 году между художницей и Цекало закрутился роман, а в 2019 году пара поженилась в Беверли-Хиллз (США). Сейчас они там и живут.

Первой женой Цекало была солистка ансамбля "Шляпа" Алена Шиферман, с которой он прожил десять лет. Но его брак с певицей Лолитой Милявской был наиболее ярким и запомнился всем. Их тандем просуществовал 12 лет.

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