РАДИО КП: Группа "Божья коровка" устроила скандал на съёмках передачи Андрея Малахова

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Во время записи эпизода программы "Привет, Андрей" с участием группы "Божья коровка" возник скандал. Коллектив был приглашён принять участие в шоу. Участники с радостью согласились. Однако, когда им было предложено исполнить именно "Гранитный камушек", вокалист Владимир Воленко отказался.

Фото: ru.wikipedia.org

Он сообщил, что в последний момент группу попытались заставить изменить выбранный ею репертуар. Изначально было согласовано исполнение композиции "Теплоход".

"Но в последний момент они изменили мнение и настояли на том, чтобы мы спели наш хит 1995 года "Гранитный камушек", — жаловался вокалист группы.

Воленко пояснил, что для него и для коллектива песня "Теплоход" имеет большое значение, поскольку направлена на популяризацию внутреннего туризма.

"После моего заявления организаторы перестали настаивать! В итоге мы всё-таки исполнили "Теплоход", — поделился Воленко, как сообщает радио "Комсомольская правда".

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Божья коровка - "Теплоход"