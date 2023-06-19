Актёр Борис Галкин прокомментировал поведение Пугачёвой на концерте Макаревича* в Израиле

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Заслуженный артист России Борис Галкин прокомментировал недавний концерт Андрея Макаревича* в Израиле, во время которого на сцену поднялась и уехавшая из страны певица Алла Пугачёва. Своё мнение актёр высказал в беседе с aif.ru.

Фото: eg.ru

Напомним, Примадонна с мужем и детьми покинула Россию, а о россиянах заявила, что они "были холопами, стали рабами". На концерте Макаревича*, который заявлял, что "с началом СВО из России уехали все приличные люди, вся культурная элита", певица поднялась на сцену и обнималась с ним после его возгласов в поддержку Украины.

Галкин считает, что Пугачева и Макаревич* сами себя объявили элитой, но на самом деле таковой не являются.

"Не хочу даже о них говорить. Честное слово, когда чистое эфирное пространство занято этой лабудой проэстрадной — противно, ей богу", — заключил актёр.

Ранее журналисты НТВ выяснили, что сбежавшая из России Пугачёва скрывается в трёхэтажном особняке на "израильской Рублёвке".

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

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Алла Пугачёва, Андрей Макаревич и "Машина времени" - концерт в Израиле